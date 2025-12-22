Жилищата пак тръгват нагоре! Еврозоната напомпва цените

Пазарът на жилища у нас влиза в 2026 година без индикации за поевтиняване. Напротив - експертите очакват нов ръст на цените, подкрепен от по-лесно кредитиране и стабилно търсене. Еврозоната се очертава като ключов фактор, който ще налее допълнителни пари в имотния пазар.

Какво ни чака през 2026 година

Между 5% и 8% се очаква да бъде ръстът на цените на жилищата през 2026 г., показва прогнозата на компанията за недвижими имоти Имотека. Според анализа това ще се дължи на два основни фактора - навлизането на пазара в по-умерена фаза и силен тласък от страна на банковото кредитиране.

След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще спадне драстично – от 12% в момента до едва 1%. Това ще освободи значителен финансов ресурс за ипотечни кредити и ще стимулира нови сделки.

„След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще се понижи от 12% в момента до 1%. Това ще освободи ресурс за тези институции за допълнително отпускане на ипотечни кредити“, обяснява Явор Пейчев, изпълнителен директор на Имотека.

Търсене срещу предлагане – баланс без поевтиняване

Според прогнозата през 2026 г. ще има умерено търсене и умерено предлагане, но без сценарий, при който предлагането да изпревари пазара. Доходите не се очаква да намаляват, а купувачите все по-често ще търсят по-добро качество на живот.

Основното търсене в първите шест месеца на годината ще бъде за лични нужди, като най-желани ще останат двустайните и тристайните апартаменти. Инвестиционният интерес няма да изчезне, но фокусът ще бъде върху по-сигурни и ликвидни имоти.

Как премина 2025 година – пазар на три скорости

Изминалата 2025 г. може да бъде описана като година на три различни темпа. В първите месеци до май-юни купувачите бяха активни, но внимателни. Част от тях търсеха най-подходящото жилище за собствени нужди, други инвестираха в имоти в строеж с цел печалба, а трети се насочиха към къщи в крайградските зони и на разстояние до 40 км от големите градове.

Лятото донесе втория етап – пик на активността, провокиран от новината за приемането на еврото. Запитванията към Имотека достигнаха рекордни нива и пазарът влезе в силна еуфория.

От септември насам обаче активността видимо се забави. Запитванията спаднаха с между 15% и 25%, но това не се отрази негативно на броя сделки.

„Пазарът отся онези потребители, които по-скоро се оглеждаха, водени от общата еуфория, без да имат нужните спестявания. Активните участници обаче, хората с налични средства, останаха на пазара и сделките продължиха да се сключват със същата динамика“, посочва Пейчев.

Цени, които вече гонят тавана

През 2025 г. цените на жилищата отчетоха сериозен ръст, особено в столицата. В централни райони на София, като Докторски паметник, средните цени на старото строителство вече надхвърлят 5000 евро на квадратен метър. В квартал Изток нивата са над 3800 евро, в Лозенец – над 3500 евро, а в Борово – около 2900 евро на квадрат.

Жилищата ново строителство също поскъпнаха осезаемо и оферти под 2000 евро на квадратен метър в София вече са по-скоро изключение. Тази база прави вероятността за поевтиняване през 2026 г. минимална, а очакванията са пазарът да продължи нагоре, макар и с по-умерен темп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com