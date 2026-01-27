Цените на жилищата рязко скачат. Неочаквана причина

Строителният сектор в България навлиза в нова вълна на поскъпване, която този път идва не от имотните спекулации, а от самата основа на строителството – циментът и бетонът. За последните 6 месеца те поскъпнаха с 40%. Ръстът в цените на тези ключови материали вече се усеща в офертите на строителните компании и неминуемо ще се прехвърли върху крайната цена на жилищата.

Скокът в цените на суровините

През 2025 г. глобалният пазар на цимент навлезе в период на силни ценови колебания, движени от комбинация от фактори: ограничени доставки, високи енергийни разходи и промени в логистичните вериги. Международните анализи показват, че цените на цимента в ключови пазари като Европа, Северна Америка и Азия се покачват именно заради свиването на производството и по-строгите екологични политики, които оскъпяват производствения процес .

В Европа тенденцията е същата – цените се движат нагоре, а прогнозите за периода 2025–2026 г. сочат умерено, но устойчиво поскъпване, което ще се отрази на всички държави в региона, включително България .

Енергийната криза и зелените регулации

Производството на цимент е едно от най-енергоемките в индустрията. Преходът към по-чисти технологии, намаляването на въглищните мощности и въвеждането на по-строги екологични стандарти увеличават себестойността на продукцията.

Това води до по-високи разходи за производителите, които неизбежно се прехвърлят към пазара.

В България ефектът е двоен: от една страна, местните заводи са под натиск да модернизират производството си; от друга – страната е зависима от внос на част от суровините и горивата, което я прави уязвима към международните ценови шокове.

Логистични затруднения и недостиг на суровини

Глобалните транспортни вериги продължават да изпитват затруднения. Забавянията по пристанища, по-високите цени на морския транспорт и недостигът на квалифицирани кадри в сектора допълнително оскъпяват доставките на цимент и добавките за бетон.

Тези проблеми се отразяват пряко на българския пазар, където строителните компании вече отчитат по-дълги срокове за доставка и по-високи разходи за материали.

Българският пазар: натиск от всички посоки

Според последните данни индексът на строителните разходи в България през 2025 г. достига едни от най-високите си стойности за последните две десетилетия, което ясно показва тенденцията към поскъпване на строителството като цяло .

Паралелно с това пазарът на цимент у нас расте като стойност вече четвърта поредна година, което е индикатор за увеличено търсене и по-високи цени на суровината .

Анализите за периода 2025–2031 г. очертават още по-голям натиск върху цените на бетона и готовите смеси, тъй като инфраструктурните проекти, жилищното строителство и индустриалните инвестиции ще продължат да растат, а производителите трудно ще смогват на търсенето .

Какво означава това за жилищния пазар

Поскъпването на цимента и бетона е фундаментален фактор, който променя цялата икономика на строителството. Тези материали представляват между 30% и 50% от себестойността на една сграда, а при инфраструктурни обекти – дори повече.

Когато цената им расте, строителите са принудени да коригират офертите си, а инвеститорите – да прехвърлят разходите към крайните купувачи.

Така се стига до нова вълна на поскъпване на жилищата, която няма нищо общо със спекулации или пазарни балони, а е резултат от реални производствени и логистични процеси.

Какво следва

Ако тенденцията се запази, през 2026 г. можем да очакваме нови рекорди в цените на строителните материали. Това ще постави под натиск не само жилищния пазар, но и големите инфраструктурни проекти, които ще изискват допълнително финансиране.

За купувачите това означава по-високи цени и по-малко достъпни жилища. За строителите – по-трудно планиране и по-високи рискове. А за държавата – необходимост от стратегически решения, които да гарантират стабилност на пазара и предвидимост за инвеститорите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com