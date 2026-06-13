Цените на жилищата рязко скачат. Неочаквана причина
Ако тенденцията се запази, през 2026 г. можем да очакваме нови рекорди в цените на строителните материали
Следете всички новини, анализи и коментари за имотен пазар България. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако тенденцията се запази, през 2026 г. можем да очакваме нови рекорди в цените на строителните материали
2025 г. бележи преход от "жилище" към "дом" – купувачите търсят качество и сигурност
Трън, Ардино и Ивайловград привличат интереса на купувачите