Апартаментите със задължително условие. Младите променят пазара

Ново задължително условие поставят купувачите на апартаменти у нас, сочат най-новите тенденции на имотния пазар

Брокери съобщават, че на първо място хората питат за тераса.

През 2025 г. една на пръв поглед обикновена характеристика на жилището се превърна в истински приоритет за купувачите – терасата. В ерата след пандемията, когато домът се превърна в център на работа, почивка и социален живот, откритото пространство стана символ на комфорт и свобода.

Терасата – повече от архитектурен детайл

Според водещи агенции за недвижими имоти над 70% от купувачите в София, Пловдив и Варна поставят терасата като задължително изискване при търсене на апартамент. Причините са ясни:

Възможност за релакс и отдих на открито

Пространство за отглеждане на растения или малка градина

Допълнителна зона за хранене, работа или игра

В морските градове като Бургас и Несебър, терасите с гледка към морето повишават стойността на имота с до 20%, а в столицата – панорамните тераси са сред най-търсените екстри в новото строителство.

Цени и най-търсени квартали

Пазарът на имоти в България продължава да расте, макар и с по-умерен темп. Средните цени към септември 2025 г. са:

Град Ново строителство (€/кв.м) Старо строителство (€/кв.м) София 1,600–2,200 1,300–1,700 Пловдив 1,200–1,600 1,000–1,400 Варна 1,300–1,800 1,100–1,500 Бургас 1,100–1,500 900–1,300

Най-търсени квартали:

София: Манастирски ливади, Витоша, Кръстова вада

Пловдив: Кършияка, Смирненски, Център

Варна: Бриз, Левски, Възраждане

Бургас: Лазур, Славейков, Меден рудник (зона А)

Изискванията на младите семейства

Младите семейства с деца са сред най-активните купувачи и имат ясно дефинирани критерии:

Минимум две спални и функционално разпределение

Близост до училища, детски градини и паркове

Затворени комплекси с охрана и зелени площи

Добра транспортна достъпност

Енергийна ефективност и ниски месечни разходи

Тераса или двор – за игра, почивка и домашна градина

Тези купувачи често предпочитат ново строителство, дори на по-висока цена, ако то предлага сигурност, комфорт и потенциал за дългосрочно обитаване.

Устойчивост и технологии

Имотите с висока енергийна ефективност, умни системи за управление, соларни панели и екологични решения са все по-предпочитани. Това е в синхрон с европейските политики и стремежа към устойчиво градско развитие.

2025 г. бележи преход от „жилище“ към „дом“ – купувачите търсят качество, сигурност и среда, която отговаря на техния начин на живот. Терасата вече не е екстра, а необходимост. Младите семейства задават тона на пазара, а строителните компании и брокерите трябва да се адаптират към новите очаквания.

