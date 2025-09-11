Апартаментите със задължително условие. Младите променят пазара

Ново задължително условие поставят купувачите на апартаменти у нас, сочат най-новите тенденции на имотния пазар
Брокери съобщават, че на първо място хората питат за тераса.
През 2025 г. една на пръв поглед обикновена характеристика на жилището се превърна в истински приоритет за купувачите – терасата. В ерата след пандемията, когато домът се превърна в център на работа, почивка и социален живот, откритото пространство стана символ на комфорт и свобода.
Терасата – повече от архитектурен детайл
Според водещи агенции за недвижими имоти над 70% от купувачите в София, Пловдив и Варна поставят терасата като задължително изискване при търсене на апартамент. Причините са ясни:
- Възможност за релакс и отдих на открито
- Пространство за отглеждане на растения или малка градина
- Допълнителна зона за хранене, работа или игра
В морските градове като Бургас и Несебър, терасите с гледка към морето повишават стойността на имота с до 20%, а в столицата – панорамните тераси са сред най-търсените екстри в новото строителство.
Цени и най-търсени квартали
Пазарът на имоти в България продължава да расте, макар и с по-умерен темп. Средните цени към септември 2025 г. са:
|Град
|Ново строителство (€/кв.м)
|Старо строителство (€/кв.м)
|София
|1,600–2,200
|1,300–1,700
|Пловдив
|1,200–1,600
|1,000–1,400
|Варна
|1,300–1,800
|1,100–1,500
|Бургас
|1,100–1,500
|900–1,300
Най-търсени квартали:
София: Манастирски ливади, Витоша, Кръстова вада
Пловдив: Кършияка, Смирненски, Център
Варна: Бриз, Левски, Възраждане
Бургас: Лазур, Славейков, Меден рудник (зона А)
Изискванията на младите семейства
Младите семейства с деца са сред най-активните купувачи и имат ясно дефинирани критерии:
- Минимум две спални и функционално разпределение
- Близост до училища, детски градини и паркове
- Затворени комплекси с охрана и зелени площи
- Добра транспортна достъпност
- Енергийна ефективност и ниски месечни разходи
- Тераса или двор – за игра, почивка и домашна градина
Тези купувачи често предпочитат ново строителство, дори на по-висока цена, ако то предлага сигурност, комфорт и потенциал за дългосрочно обитаване.
Устойчивост и технологии
Имотите с висока енергийна ефективност, умни системи за управление, соларни панели и екологични решения са все по-предпочитани. Това е в синхрон с европейските политики и стремежа към устойчиво градско развитие.
2025 г. бележи преход от „жилище“ към „дом“ – купувачите търсят качество, сигурност и среда, която отговаря на техния начин на живот. Терасата вече не е екстра, а необходимост. Младите семейства задават тона на пазара, а строителните компании и брокерите трябва да се адаптират към новите очаквания.
