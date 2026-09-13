Апартаментите със задължително условие. Младите променят пазара
2025 г. бележи преход от "жилище" към "дом" – купувачите търсят качество и сигурност
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2025 г. бележи преход от "жилище" към "дом" – купувачите търсят качество и сигурност
Майката трудно се справяше, но досега не сме имали проблем, каза Марин
20-годишната жена е арестувана и обвинена
Георгиев няма вина, че е получил нотариален акт за нещо, което го няма в проекта
Разделяла съм се с хора, които са работили добре, но са правили някакви пропуски и грешки, каза Йорданка Фандъкова
Причината е решението за терасата на директора на КПКОНПИ Пламен Георгиев
Разследването за конфликт на интереси е трябвало да се извърши от специалната комисия в НС
Георгиев е осигурил достъп и е съдействал на инспекторите
Вероятно някой погрешно е прибавил терасата в нотариалния акт на шефа на КПКОНПИ
Потвърждението е дошло от Първа инвестиционна банка
Тялото на 30-годишен безжизнен мъж, висящо от балкона на третия етаж, стресна жителите на Пловдив. Няма данни за насилствена смърт, казаха от МВР. Пре...
Дрогирали са я, преди да я хвърлят от терасата, твърдят родителите й Тръгна си пияна и надрусана, казва посоченият в SMS-а Велизар Мистериозната смъ...
Момченцето от Варна, което оцеля по чудо след падане от осмия етаж на блок, е с опасност за живота. Това съобщи д-р Власаков пред "Петел.бг". Детето...
Община Добрич се е ангажирала да помогне на собствениците на жилища в един от най-големите блокове в центъра на града - блок "Свобода", в който има на...
Опасна тераса се руши в центъра на Враца. Преди ден 30-годишен мъж се размина на косъм от смъртта, след като до него падна огромен панелен къс. Снимки...
Панел от тераса се откъсна около 1 часа в четвъртък от жилищен блок 50 в квартал Три Чучура в Стара Загора. Парчетата бетон се стоварили върху детска...
Панел на тераса се стовари върху детска площадка. Инцидентът е станал тази нощ в квартал Три Чучура в Стара Загора. За щастие по това време не е имало...
2-годишно дете падна от тераса в Силистра. Инцидентът станал в събота вечерта около 20,30 часа, съобщиха от ОД на МВР в крайдунавсикя град. Момиченце...
Тераса падна от 6-ия етаж на блок в Димитровград. Инцидентът се е случил към 7,30 часа днес, информира Дарик. Час по-рано районът е бил обезопасен. Ж...
Четиригодишно момченце оцеля след 11-метров полет от балкон. Драмата се разиграла в Правец вечерта на 2 май в жилищен комплекс "Север". Детето било ос...