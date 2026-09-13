Всичко за Тераса

Следете всички новини, анализи и коментари за Тераса. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Общество Крими
Мъртвец увисна от тераса

Мъртвец увисна от тераса

Тялото на 30-годишен безжизнен мъж, висящо от балкона на третия етаж, стресна жителите на Пловдив. Няма данни за насилствена смърт, казаха от МВР. Пре...

12 юли | 19:30
0 коментара
5010
Дете падна от тераса

Дете падна от тераса

2-годишно дете падна от тераса в Силистра. Инцидентът станал в събота вечерта около 20,30 часа, съобщиха от ОД на МВР в крайдунавсикя град. Момиченце...

18 май | 15:53
0 коментара
7275