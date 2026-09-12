Цените на жилищата рязко скачат. Неочаквана причина
Ако тенденцията се запази, през 2026 г. можем да очакваме нови рекорди в цените на строителните материали
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Ако тенденцията се запази, през 2026 г. можем да очакваме нови рекорди в цените на строителните материали
Cъopъжeниeтo в Oбpeнoвaц щe пpoизвeждa цимeнт oт пeпeлтa нa тoплoeлeĸтpичecĸи цeнтpaли
Производството на цимент допринася за около 8 % от целия въглероден диоксид в атмосферата всяка година
Велико Търново. 24 тона суха варо-циментова смес дава безвъзмездно австрийска компания на пострадалите домакинства от наводнението в Килифарево и Дебе...
Лос Анджелис. Фалшив американски пластичен хирург, който инжектирал цимент и лепило в задните части на свои пациенти, е осъден на една година затвор....
Хасково. Огромно количество контрабандни текстилни стоки откриха зад тапа от торби с цимент в украински камион. Според документите возилото, пътуващо...
Нов завод поистрои компанията Eurocement
Варна.100 китайски специалисти държат под око и осъществяват надзора на строителството на новата линия на „Девня цимент”. Те са представители на главн...