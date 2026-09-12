Скандален строеж край Калиакра вдигна институциите на крак
За това сигнализира кметъла Цонко Цонев, който сега е общински съветник
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За това сигнализира кметъла Цонко Цонев, който сега е общински съветник
Цените скочиха със 70%, цялото строителство е застрашено
Ако тенденцията се запази, през 2026 г. можем да очакваме нови рекорди в цените на строителните материали
Процес, известен като пиролиза, разгражда органичните молекули
Ето какъв вид пясък обикновено се употребява за строителство
Министерство на туризма може да наложи санкции
Цените в строителството продължават да се повишават
Въвеждането на бактериални структури в бетона му позволява да "лекува" пукнатини
Главният архитект на столицата Здравко Здравков е издал разрешение за строеж на "комплекс от многофамилни жилищни сгради, магазини, ресторант и подзем...
Това направиха жители на квартал „Надежда“ в Сливен
Няма да има бетон и големи хотели до плажа на Карадере и в другите защитени зони по Черноморието. Общият устройствен план на Бяла няма да допусне заст...
Напълно е разчистен бетонът от скандалния строеж на братя Павлови в резерват Яйлата, обяви кметският наместник на каварненското село Камен бряг Георги...
От събота започна премахването на бетона, който братя Павлови изляха на брега на морето в националния резерват "Яйлата". Изпълнител по премахването на...
Шепата местни хора в архитектурния резерват Лещен настояват за пиране на ударното строителство и изливането на бетон за нови хотели и къщи за гости в...
Министерството на регионалното развитие е отменило разрешенията за строеж на главния архитект на община Царево за Къмпинг Юг, съобщи във Варна министъ...
Върховният административен съд окончателно излезе с решение, че бетонният строеж в Яйлата на братя Павлови е незаконен и трябва да бъде премахнат. Реш...
Бетонът е на път да стигне и сърцето на Балкана до възрожденска Жеравна. Родното село на Йордан Йовков, което е архитектурен резерват, може да се сдоб...
Започнатото строителство е върху дюни, заяви екоминистърът Ивелина Василева Бетонът, излят на къмпинг "Юг", е върху дюни, заяви в Бургас министърът н...
Министрите ми се гърчат, вместо съдиите да си кажат за дюните, ядоса се Бойко Инвеститорът "ИФ Фаворит" ще премахне излетия бетон на дюните на къмпин...
Сдружение "Да запазим Корал" днес ще подадат сигнали до министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова, до ДНСК и до главния прокурор Сотир Цацаров...