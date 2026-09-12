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Спряха бетона в къмпинг Юг

Спряха бетона в къмпинг Юг

Министерството на регионалното развитие е отменило разрешенията за строеж на главния архитект на община Царево за Къмпинг Юг, съобщи във Варна министъ...

24 юли | 18:10
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