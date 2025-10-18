Откриха изненадващо приложение на утайката от кафе

Повечето хора по света предпочитат да започват деня си с чаша ароматно кафе – човек може само да си представи колко утайка от кафе се изхвърля всеки ден. В ново проучване обаче австралийски учени са открили изненадващо практично приложение на утайката от кафе: овъгленият продукт може да увеличи здравината на бетона с до 30%, пише Science Alert.

Около 10 милиарда килограма отпадъци от кафе се произвеждат в световен мащаб всяка година, повечето от които се озовават на сметища. Според инженера от университета RMIT Раджив Ройчанд, изхвърлянето на органични отпадъци е екологичен проблем, защото води до големи емисии на парникови газове, включително метан и въглероден диоксид, които допринасят за изменението на климата. Ново, гениално решение, разработено от учени, изглежда е в състояние да реши няколко проблема едновременно.

В развиващия се строителен пазар по целия свят търсенето на ресурсоемък бетон нараства, което поражда редица екологични проблеми. Според инженера от RMIT Джие Ли, продължаващият добив на естествен пясък по целия свят, обикновено от речни корита и брегови линии, за да се задоволят бързо нарастващите нужди на строителната индустрия, има значително въздействие върху околната среда.

Поради ограничените ресурси и въздействието върху околната среда от добива на пясък, съществуват критични, дългосрочни предизвикателства при поддържането на устойчиви доставки на пясък. Учените смятат, че нов подход би могъл да помогне за предотвратяване на попадането на органични отпадъци в депата и по-добре да се опазят природните ни ресурси, като например пясъка.

Органични продукти като утайка от кафе не могат да се добавят директно към бетона, защото отделят химикали, които отслабват строителния материал. Затова учените са използвали нискоенергийни методи, за да нагреят утайката от кафе до над 350°C, лишавайки я от кислород.

Заслужава да се отбележи, че този процес, известен като пиролиза, разгражда органичните молекули, което води до образуването на порест, богат на въглерод въглен, известен като биовъглен, който може да се свърже с циментовата матрица и да проникне в нея. Проучването също така пиролизира утайка от кафе при 500°C, но получените частици биовъглен не са толкова силни.

Авторите на изследването предупреждават, че все още трябва да тестват и оценят издръжливостта на този циментов продукт. В момента тестваха хибридното кафе и цимент при цикли на замразяване-размразяване, абсорбция на вода, абразия и много други фактори на стрес.

