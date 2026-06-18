Скандален строеж край Калиакра вдигна институциите на крак

Мащабно строителство върху горска територия в защитена зона „Калиакра“ край Каварна предизвика проверка на няколко институции, след като за случая сигнализира бившият кмет на града и настоящ общински съветник Цонко Цонев.

По негови данни върху близо декар и половина гора са излети десетки кубици бетон, а част от дърветата в района са били отсечени без необходимите разрешителни.

Строителните дейности се извършват в района на бившия пикник „Бивака“, където според първоначалната информация се изгражда увеселително заведение. Сигналът е подаден след публикации в социалните мрежи, в които самите участници в строежа са показвали кадри от обекта.

За строежа разбрах именно от публикации във Facebook. На видеата ясно се виждаше как се извършват строителни дейности в гората, затова сезирах компетентните институции“, заяви Цонко Цонев.

След сигнала Регионалната дирекция по горите във Варна е извършила проверка на място. Според директора на институцията инж. Тодор Гичев върху площ от около 1,5 декара е положена масивна бетонна основа с дебелина между 20 и 70 сантиметра.

„Не ни бяха представени никакви документи за строителство или разрешение за строеж. Става въпрос за строителна дейност от трета или четвърта категория“, обясни Гичев.

Проверка на община Каварна също е установила, че за обекта не е издавано разрешение за строеж. По думите на кмета Елена Балтаджиева администрацията е научила за случая от социалните мрежи и незабавно е изпратила комисия на място.

„Община Каварна не е издавала разрешение за строеж. След извършената проверка е съставен констативен акт срещу дружеството собственик на имота“, посочи Балтаджиева.

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