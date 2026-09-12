Скандален строеж край Калиакра вдигна институциите на крак
За това сигнализира кметъла Цонко Цонев, който сега е общински съветник
Следете всички новини, анализи и коментари за Цонко Цонев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За това сигнализира кметъла Цонко Цонев, който сега е общински съветник
Никога не казвай никога, заяви той
Бившият кмет на Каварна нападна културния министър
Кмет и Кметъл кръстосаха черпак и лопата в 200-годишен казан по време на втория ден на феста "Добрич мези". Кулинарната надпревара между добричкия гра...
След представянето на "Кметълски истории" Цонко Цонев представи книгата си и в Добрич, като пред феновете на рока той сподели, че я посвещава на своя...
"Кметълски истории" разказва за най-зрелищната рок сцена Цонко Цонев, прочут като Кметъла на Каварна, най-сетне събра най-интересните истории и споме...
Първият оркестър на Горан Брегович "Ъндърграунд" ще свири в Шумен навръх празника на ромите 8 април. Шоуто на музикантите ще е безплатно и ще започне...
С обновен зелен покрив, който е и сцена на открито се сдоби читалището в Каварна. Официално реновираната покривна конструкция, на която има изградени...
На обяд в първия ден на септември два инициативни комитета в Каварна обявиха своите номинации и кандидати за кмет и общински съветници за предстоящия...
Жалби срещу кмета на Каварна Цонко Цонев са получени в ГЕРБ, съобщиха пред "Стандарт" източници от партията. Сигналите са от няколко дни и в тях става...
Първа визита в Каварна направи посланикът на Малта за България и Румъния – Лино Бианко, съобщиха от пресслужбата на морската община. В рамките на посе...
Кметът на Каварна Цонко Цонев се похвали с пост в социалната мрежа, че има още един подпис в уникалното си возило - този на звездата на Боливуд Шарук...
В деня на св. Пантелеймон своя 50-годишен юбилей от създаването си отбеляза домът за възрастни хора с умствена изостаналост в каварненското село Камен...
Земетресението, което бе усетено малко след 11, 30 край Каварна, е било вертикално. Това обяви кметът на града Цонко Цонев. "Нормално земетресение бе...
Цонко Цонев се стяга за ново кулинарно приключение. "Миденото шоу трябва да продължи", обяви той във Фейсбук страницата си. Три дни яли, пили и се вес...
Верен на традицията рок - кметът Цонко Цонев и тази година организира посрещането на първия изгрев на юлското слънце на Камен бряг. Джулая вече е ембл...
Верен на традицията рок - кметът Цонко Цонев и тази година организира посрещането на първия изгрев на юлското слънце на Камен бряг. Джулая вече е ембл...
На специална пресконференция сдружение „България на длан" представи първия за България образователен-културно исторически парк „България на длан" – ма...
От 1 май до края на лятото „Red rock train" вози жителите и гостите на Каварна от града до морето. Новата придобивка бе открита официално от кмета на...
Двудневен купон ще се вихри за празника на Каварна - 6 май. Още от 5 май започва празничната програма, която морското кметство е организирало за жител...