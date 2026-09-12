Всичко за Цонко Цонев

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Кметъла избира Мис Рома

Кметъла избира Мис Рома

Първият оркестър на Горан Брегович "Ъндърграунд" ще свири в Шумен навръх празника на ромите 8 април. Шоуто на музикантите ще е безплатно и ще започне...

02 април | 20:15
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Жалби срещу Кметъла в ГЕРБ

Жалби срещу Кметъла в ГЕРБ

Жалби срещу кмета на Каварна Цонко Цонев са получени в ГЕРБ, съобщиха пред "Стандарт" източници от партията. Сигналите са от няколко дни и в тях става...

31 август | 22:45
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