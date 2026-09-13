Скандален строеж край Калиакра вдигна институциите на крак
За това сигнализира кметъла Цонко Цонев, който сега е общински съветник
Следете всички новини, анализи и коментари за Защитена Зона. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За това сигнализира кметъла Цонко Цонев, който сега е общински съветник
Още две защитени зони на територията на Хасково също предстои да бъдат обявени
Видин. До месец българското поречие на граничната река Тимок ще бъде обявено за защитена зона, съобщи кметът на град Брегово Милчо Лалов. В момента в...
София. В сряда вечерта директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас Антоний Иванов е оттеглил решението си, с което разреши стро...
София. Бюджетният дефицит към края на септември е 216,4 млн. лв., а по европейските средства - 144,1 млн. лв. Това се посочва в доклада на министъра н...