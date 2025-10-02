Защо строителите не използват пясък от пустините? Ще се изненадате

Пясъкът се използва в различни количества в различни индустрии. Например

производството на стъкло и строителството изискват огромни количества от този ресурс.

Медиите редовно съобщават, че светът е на привършване с пясъка. Някои може да си помислят, че това е абсурдно, предвид огромните пустини на планетата. Оказва се обаче, че нещата не са толкова прости.

Какъв вид пясък е необходим за строителство?

По-голямата част от добивания пясък се използва за направата на бетон и трябва той да отговаря на определени изисквания. По-конкретно, размерът му трябва да варира от 5 милиметра до 63 микрометра.

В много кариери пясъкът се добива чрез раздробяване на скала. Това позволява контрол върху размера и структурата на частиците, което води до ъгловати частици с голяма повърхност. Повлиява се взаимодействието на пясъка с водата и как се държи в бетона.

В същото време,

пустинният пясък е много, много фин и гладък.

Това го прави безполезен в бетона, тъй като разпределението на размера на частиците не е правилно.

Освен това има пустини със солени блата, а солта е вредна за бетона. Тя причинява неблагоприятни химични реакции, водещи до корозия на стоманата в стоманобетон.

Най-добрият пясък се намира в заливните низини и речните корита, както и по крайбрежията на различни водни басейни.

Поради голямото търсене речни корита и плажове по целия свят се оголват. Гори и земеделски земи се изсичат, за да се добие повече от този ценен ресурс. Недостигът дори породи черен пазар за пясък, като престъпни групировки по целия свят се интересуват от продажбата му. Междувременно в някои части на Африка и Латинска Америка детският труд се използва активно в пясъчни кариери.

