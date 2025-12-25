Новият шеф на строителите: Борба със сивия сектор и връщане на кадри от чужбина

Борбата със сивия сектор, връщането на българските работници от чужбина и активното включване на младите хора в строителния бранш ще бъдат водещи приоритети в мандата на новоизбрания председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България Камарата на строителите в България Любомир Качамаков. Това заяви той в интервю за БТА, очертавайки основните предизвикателства пред сектора през 2026 г.

Несигурна година и ключова роля на публичните инвестиции

По думите на инж. Качамаков към момента е трудно да се прогнозира кои сегменти ще бъдат двигател на растежа извън жилищното строителство. Причината е отложеният бюджет за 2026 г. и неяснотата около темпа, с който ще работят държавата и общините като възложители. Той подчерта значението на общинската инвестиционна програма, която осигурява заетост на фирми в цялата страна, и предупреди, че спирането или забавянето ѝ би засегнало не само бизнеса, но и гражданите, които очакват инфраструктурни проекти.

Кадровият глад и цените в строителството

Новият председател на КСБ не се ангажира с конкретен процент за поскъпване на строителните услуги през 2026 г., но допусна умерен ръст, свързан най-вече с увеличението на заплатите. Той направи ясно разграничение между цената на строителството и цената на имотите, като обясни, че крайната цена за купувачите се определя от инвеститора и зависи основно от локацията, проектирането и характеристиките на сградата, а не само от строителните разходи.

„Предвидимостта е жизненоважна за нашия бизнес“

В интервюто си инж. Качамаков подчерта, че строителният сектор е преминал през сериозни сътресения – пандемия, инфлация, война и политическа нестабилност. След дълъг период, в който браншът се е крепял основно на жилищното строителство, през последните месеци се е открила перспектива за активна работа по общински проекти, НПВУ и големи инфраструктурни обекти. Това е довело до рязък ръст на фирмите, вписани в регистъра на КСБ – около 8000, което той определи като безпрецедентно.

Връщане на българите и търсене на млади инженери

Сред основните му приоритети е решаването на кадровия дефицит. Качамаков посочи, че много квалифицирани български работници са напуснали страната при спирането на проектите, но вече започват да се завръщат. Камарата развива платформата „Работа в България“, която свързва фирмите с кадри от страната и чужбина, включително чрез трудови борси за българи в Европа. Паралелно с това браншът работи активно с университетите и предлага стажантски програми за млади инженери, тъй като „гладът за млади кадри е сериозен“.

Законодателни промени и битка със сивия сектор

Качамаков обяви, че подобряването на нормативната среда ще бъде ключова задача в мандата му. Сред целите са повече дигитални услуги, по-кратки срокове и въвеждане на международните договорни стандарти FIDIC в строителството. Той подчерта, че борбата със сивия сектор остава централен приоритет, тъй като от нелоялните практики страдат както гражданите, така и коректните фирми. В този контекст председателят на КСБ призова хората винаги да проверяват строителните фирми в публичния регистър на Камарата, преди да започнат работа с тях.

