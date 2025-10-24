50 000 строители напуснали България, но браншът ги зове да се върнат

Българското строителство губи квалифицирани кадри с тревожни темпове – близо 50 000 специалисти са напуснали страната през последните години, признава председателят на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев. В интервю за БТА той подчерта, че секторът, който доскоро страдаше от политическа нестабилност и липса на обекти, вече навлиза в подем и се нуждае спешно от работна ръка.

Отлив на кадри и надежда за завръщане

По думите на Терзиев трудните години за строителството – с рязък скок на цените, свиване на поръчките и забавени държавни плащания – са принудили хиляди квалифицирани работници да търсят препитание в чужбина. „Става дума за около 50 000 наши квалифицирани кадри, които потърсиха работа в Европа. Надяваме се поне част от тях да се завърнат“, посочи той.

Терзиев изтъкна, че браншът днес отново набира скорост. За първи път от създаването на Камарата през 2006 г. в Централния професионален регистър на строителя са вписани над 8000 фирми – знак, че секторът се стабилизира. „Работата вече навлиза в ритъм, проектите се възобновяват, а възнагражденията растат“, подчерта председателят на КСБ.

„Работа в България“ – пътят към завръщането

За да привлече обратно българите от чужбина, КСБ стартира новата онлайн платформа „Работа в България“. Тя свързва строителни фирми с кандидати за работа и вече показва първи резултати. „Целта е да скъсим пътя между българите в чужбина и строителния бизнес у нас. За търсещите работа платформата е напълно безплатна – всеки може да посочи в кой град иска да работи, да опише опита си и да кандидатства директно през системата“, обясни Терзиев.

Платформата е достъпна през сайта на Камарата (ksb.bg) и ще бъде надградена до своеобразна „банка кадри“. Тя включва и сегмент за улесняване на наемането на работници от трети страни – основно от бившите съветски републики, Узбекистан, Виетнам и Индия, които по думите на Терзиев са дисциплинирани и лесно се адаптират към българската работна среда.

Възнаграждения и предимства у дома

Председателят на Камарата уверява, че заплащането в строителството вече е конкурентно на европейските стандарти. „Ръст в заплатите има на всички нива – от работниците на обектите до инженерите. А разходите за живот у нас са по-ниски, което прави реалния доход сравним с този в Западна Европа. И най-важното – работещите ще са у дома, при семействата си“, коментира той.

Към момента в сектора са заети близо 250 000 души, а нуждата от кадри остава огромна. КСБ очаква голям интерес от българи, работещи в страни от ЕС, особено след въвеждането на еврото от 1 януари, което според Терзиев ще бъде „допълнителен стабилизиращ фактор“ за икономиката. На 1 ноември Камарата ще участва в трудова борса за българи във Франкфурт, за да представи платформата и възможностите за реализация у нас.

Нови проекти и стабилност

Бизнесът гледа с умерен оптимизъм към следващата година. Терзиев очаква по-добра прогнозируемост на обектите, възлагани от държавата и общините – от ВиК и пътна инфраструктура до новата програма за саниране. „С настъпилата стабилност в страната очакваме повече работа по държавни и европейски проекти, както и сериозна инвестиционна програма в бюджета за 2026 г.“, каза той.

Според него за устойчивост на сектора са нужни редовни плащания и ясно планиране. „Строителството не може да функционира на приливи и отливи. Ритмичната работа и навременното разплащане са ключови за задържане на кадрите“, обобщи инж. Илиян Терзиев.

