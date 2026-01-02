Екстрасенсът предсказал ковид озадачи с прогноза за 2026 година

Екстрасенсът и хипнотерапевт Никълъс Ауджула, който преди това твърдеше, че е предсказал пандемията от Ковид-19, публикува прогнозата си за 2026 г. Посочва, че следващата година обещава да бъде „пълна с изненади“ за света, пише ЛАД Байбъл.

Ауджула предсказва повишена вулканична и сеизмична активност в Гърция, Турция, Тихия океан и Азия. Той вярва, че Холивуд ще се изправи пред множество съдебни дела за клевета, а филмите, генерирани от изкуствен интелект, ще станат по-често срещани.

Има и някои фантастични прогнози. Ауджула очаква извънземни да се появят през 2026 г. и предупреждава за „мистериозна болест“, чиито симптоми наподобяват аневризма. Той също така си представя падане на Доналд Тръмп от високо (символично) и публичен спор между Хари и Меган.

Кой е Никълъс Ауджула?

Ауджула започва своите практики на екстрасенс на 17-годишна възраст, твърдейки, че вижда образи от миналите си животи - от египетска царица до лъв в Африка. Казва, че тези видения са му помогнали да разбере, че животът и смъртта са част от безкраен цикъл от преживявания.

Той е предсказвал преди това победата на Доналд Тръмп на изборите, възхода на изкуствения интелект и лични събития в живота на известни личности като Кейти Пери. Сега неговите прогнози обхващат глобалния климат, политическите и дори космическите събития.

