Село до София стана имот диамант. Бум на затворените комплекси

Чепинци – някога спокойно софийско село, сгушено между полета и индустриални зони – днес е една от най-динамично развиващите се точки на имотната карта около столицата. Близостта до Северната скоростна тангента, новите логистични центрове и разширяващата се градска зона превърнаха района в естествено продължение на София.

Търсенето расте, предлагането се променя, а цените вече се доближават до тези в по-популярните южни села.

Какво се предлага на пазара

Имотният пазар в Чепинци е доминиран от три основни типа оферти: парцели, нови къщи и къщи в затворени комплекси. Парцелите са най-многобройни – селото разполага с големи терени в регулация, подходящи както за жилищно строителство, така и за малки комплекси или логистични бази.

Къщите, които се предлагат, са предимно ново строителство – модерни, с чисти линии, големи прозорци и двор между 400 и 800 кв.м. Старите къщи са малко и рядко излизат на пазара, а когато това се случи, се купуват бързо заради добрата локация и възможността за реконструкция.

Цените - от достъпни парцели до премиум комплекси

Средната цена на квадратен метър в Чепинци варира около 700 лв. според водещите портали, но това е само ориентир. Реалната картина е по-пъстра.

Парцели в регулация се предлагат на цени между 40 и 80 евро на кв.м в зависимост от локацията и достъпа до инфраструктура. Къщите от ново строителство започват от около 250 000 евро, но достигат 370 000–380 000 евро в затворените комплекси, които вече оформят новия премиум сегмент на селото.

Тези комплекси предлагат модерна архитектура, контролиран достъп, поддържани общи части и усещане за градски комфорт, но в по-спокойна среда. Именно те привличат купувачи, които търсят баланс между близост до София и по-качествен начин на живот.

Затворените комплекси: новият двигател на пазара

Чепинци се превръща в територия на затворените комплекси – тенденция, която доскоро беше характерна основно за южните райони около София. Новите проекти предлагат къщи с площ между 180 и 250 кв.м, модерни фасади, енергийна ефективност и дворове, които позволяват уединение.

Това е сегментът, който най-бързо поскъпва. Причината е проста: търсенето е по-голямо от предлагането, а инвеститорите виждат потенциал за развитие на северната зона на София, която досега беше подценявана.

Инфраструктура и достъп

Най-голямото предимство на Чепинци е бързата връзка със София. Северната скоростна тангента осигурява директен достъп до ключови булеварди, а пътят към центъра е по-кратък, отколкото от някои квартали на столицата.

Селото разполага с добра вътрешна улична мрежа, редовен градски транспорт и близост до индустриални зони, които осигуряват работни места. В същото време природата около Чепинци е изненадващо запазена – равнинни пейзажи, зелени площи и гледки към Стара планина, които създават усещане за простор.

Профил на купувачите

Купувачите в Чепинци са три основни групи. Първата са млади семейства, които търсят къща с двор, но не могат или не желаят да плащат цените в Бистрица, Панчарево или Банкя. Втората група са инвеститори, които купуват парцели за бъдещи комплекси или малки жилищни проекти. Третата група са хора, работещи в индустриалните зони наоколо, които предпочитат да живеят близо до работата си, но в по-спокойна среда.

Сравнение със сходни софийски села

В сравнение с Негован, Чепинци е по-близо до София и има по-силен натиск от инвеститори. Спрямо Кубратово, селото предлага по-голямо разнообразие от ново строителство и по-висок клас комплекси. В сравнение с Кътина, Чепинци е по-урбанизирано и по-добре свързано с града, което го прави по-предпочитано за ежедневно пътуване до София.

Южните села като Бистрица и Панчарево остават по-скъпи и по-престижни, но разликата в цените постепенно се свива, особено при новите комплекси в Чепинци.

Какво следва

Чепинци е в началото на своя най-динамичен период. Инвеститорският интерес расте, новите комплекси задават стандарт, а инфраструктурата продължава да се подобрява. Всичко това превръща селото в една от най-перспективните точки около София за 2026 г.

