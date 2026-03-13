По време на дебат! Депутат оглежда Ферари за 270 000 евро

На фона на предстоящата предизборна кампания днес работата на Народното събрание бе особено усилена, но "важните" теми за някои депутати очевидно остават други.

Фоторепортер на БГНЕС улови как народен представител разглежда най-новия модел автомобил на италианската класика, вместо да следи дебата в пленарната зала.

Става дума за новия модел Ferrari Amalfi Spider, чиято цена започва от 270 000 евро.

Моделът беше представен у нас днес и вероятно човекът бърза да го огледа. Дали за покупка, дали за нещо друго - може да гадаем. Може би пък иска да се придвижва бързо между избирателите в бъдещата кампания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com