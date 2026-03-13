Мария Цънцарова събира 50 000 евро, за да направи нещо невиждано в ефир

Мария Цънцарова публикува във "Фейсбук" клип, в който казва, че започва медиен проект, в който работодатели ще бъдат единствено зрителите - без цензура, без натиск. Проектът се казва "Извън ефир" и има вече сайт. В сайта са публикувани начините, с които зрителите могат да подкрепят проекта. Може да се прати DMS. На първо време целта е 50 000 евро, съобщи "Сега".

"От всеки от нас зависи да имаме медии без цензура, без задкулисни договорки, без икономически зависимости, и с журналисти, които са свикнали да устоят на натиска, без да му се подчиняват", казва бившата водеща в бТВ.

Цънцарова припомня как си тръгна от bTV, но без директно да обвинява бившите си работодатели в цензура - само разказва сходна история на журналиста Михал Ковачич от Словакия. Ковачич е отстранен от друга телевизия, собственост на PPF - чешката група, към която принадлежи и bTV.

"При достигането на сумата от 50 000 евро екипът ще организира голям предизборен дебат на живо пред публика между представители на основните политически партии, който ще бъде излъчен свободно онлайн", се казва в информацията, цитирана от "Булевард България".

Зад проекта стои Фондация за независима журналистика, регистрирана през февруари, като нейни ръководители са Мария Цънцарова и Люба Ризова.

Люба Ризова беше дългогодишен директор "Новини и актуални предавания" в bTV до 2014 г., когато ръководството на медията беше сменено.

В проекта "Извън ефир" се включва и Весела Кисьова, която беше продуцент на уикенд-изданията на сутрешния блок по bTV.

Следващите цели на проекта след евентуалното провеждане на предизборен дебат ще са свързани със създаването на редакция, редовни интервюта, дебати и разследвания, репортажи и др.

