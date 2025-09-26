Спука се медийният балон на Прокопиев

Лъсна цялата истина за медиите в България.

Днес стана ясно, че всички европейски доклади за свободата на словото, очернящи България, се пишат под диктовката на пропагандната машина на Иво Прокопиев.

Това се случи на скандална пресконференция, дадена от няколко НПО-та, обединени в една платформа, нарекла се европейски механизъм за защита на журналистите.

Модератор на форума бе журналистката от БНР Ирина Недева, дългогодишен партньор на съпругата на гуруто на соросоидите - Иван Кръстев, в прословутата Червена къща – мозъчният център на Прокопиев.

За първи стана ясно нещо, което в България се знае под сурдинка от години - Иво Прокопиев си отглежда армия от верни последователи у нас и в Европа, които получават пари от Европейската комисия, за да пишат доклади, очернящи свободата на медиите в България. И да изкарват за репресирани единствено журналистите от медиите му, пренебрегвайки всякакви сигнали за тормоз от други медии.

Един от тях - Рикардо Гутиерес от Организацията на синдикатите на журналистите в Европа, си призна, че от 15 години „наблюдава“ медиите в България, но никога не се е срещал с тези, които присъстваха на пресконфенцията. А това бяха представители на най-големите ни медии – Стандарт, Труд, 24 часа, БГНЕС, БНТ, ПИК, БЛИЦ и много други.

Рикардо Гутиерес

За да напишат доклада си за медийната среда в България, хората на Прокопиев се срещат с посочени от медийната му империя хора - властимащи и общественици. Един от тях е президента.

Представителите на тези НПО-та идват в България с определени мисии, свързани и лобистки интереси на Прокопиев. На пресконференцията стана ясно и какво са те.

Първата им задача е да спасят от правосъдието журналистите на Прокопиев, срещу които се водят много дела срещу клевета. Това призна Флутура Кусари от Европейски център за свобода на пресата и медиите. Тя настоя от НК да отпадне наказанието за клевета, когато делата са срещу журналисти.

Флутура Кусари

Ако това се случи, Кутията на Пандора ще бъде отключена и това ще позволи на Прокопиев да разпространява каквито и да било неистини за опонентите му безнаказано.

Втората им задача е да променят регистъра на медиите. Родригес дори излъга, че в България такъв няма, при положение, че е на сайта на Министерство на културата вече няколко години и всички медии годишно публикуват имената на действителните си собственици и договорите, които имат.

Процедурата за генерален директор на БНТ също не е по вкуса на Прокопиев. Затова и европейските му представители настояха тя да бъде променена.

Заедно с това те очертаха черната картина на заплашвани журналисти. Но не дадоха никакъв отговор защо в докладите им липсват конкретни случаи на тормозени журналисти от Кирил Петков и Промяната, които са извън кръга Капитал.

Балонът за единствената независима журналистика – тази, на Капитал и Дневник, окончателно се спука, когато репортери разкриха, че екипите на двете медии държат техниката си в парламента, в стаята на ПП. И благодарение на контактите се с тази партия са единствените, които имат достъп в парламента до места, до които никой друг журналист не може да стигне.

Цялата тази пресконференция повдига много сериозни въпроси, на които Стандарт, чака отговор.

Първо. Докога ЕК ще финансира лобитски проекти на организации, свързани със Сорос, при положение, че самия Павол Салай от „Репортери без граница“ излъга, че организацията му не се финансира от фондацията на милиардера „Отворено общество“, но веднага бе изобличен от българските журналисти, които му показаха публична информация в нета.

Павол Салай

Второ. Докога Европейската комисия ще вярва на поръчкови доклади, очернящи имиджа на България?

И трето. Защо президентът, който обиди медиите, наричайки ги рупор на задкулисието, се среща с хора на Иво Прокопиев, за да топи България пред Европа? На сглобка с него ли разчита за новия си политически проект?

Големият въпрос остава един - Докога медийната машина на Прокопиев ще се представя за морален коректив в журналистиката?

