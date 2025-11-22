Любо Огнянов с голямо признание в ефир. Уникална история

Голямо признание в ефир напарви водещият на "Офанзива" Любо Огнянов. Понякога най-неочакваните срещи се случват в най-напрегнатите моменти. Преди осем години, по време на пряк ефир, на Любомир Огнянов му причернява, речта му се затруднява и ефирът е прекъснат. Линейка го отвежда в болница, където преживява и първото си качване на инвалидна количка. На следващата сутрин влиза началникът на клиниката – прочита документацията и подхвърля: „Това май е първият случай, в който Любомир Хараланов има затруднение с речта в ефир“. Така водещият разбира, че лекарят, застанал до леглото му, носи неговото име и фамилия.

В предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ проф. Любомир Хараланов, ръководител на Клиниката по нервни болести в Националната кардиологична болница, разказа за произхода си, за медицината и за това какво стои зад увеличаването на бюджетите за здраве.

Корени, белязани от историята

Проф. Хараланов връща историята си назад – към прадядо си, фелшера Харалан от Нови пазар. Синът му завършва право в Чехия, но след завръщането си се включва активно в левите движения и в основаването на комунистическата партия. По време на Белия терор е прострелян и обявен за мъртъв, но оцелява благодарение на свой съгражданин.

Историята на партизаните

Неговите двама синове – баща и чичо на професора – стават партизани и действат в Делибалкана.

„Почти всяка среща с представител на ЦК завършваше със засада и убити хора. Съмненията винаги падаха върху внедрен агент на царската полиция“, разказва неврологът.

Десетилетия по-късно историята остава неприключена – предателят така и не е открит.

