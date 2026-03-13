Бившата жена на Дечев: Рискува детето ни - имало е достъп до "Петрохан"

Мария Златарева, майката на дъщерята на Емил Дечев, изпрати отворено писмо до медиите, в което изрази притесненията си, че 9-годишното момиченце беше споменато в Народното събрание (НС) при дебатите за криминалното разследване на "Петрохан-Околчица". Служебният вътрешен министър се оправда с ангажиментите с дъщеря си, за да извика на среща в кварталния ресторант до дома си с началника на Криминалната полиция в ГДНП.

Тя разказала, че се ужасила, когато е разбрала, че детето й е видяло документи с надпис “Случаят Петрохан”. Златарева сподели още: "На мой въпрос: "Това важно ли е", тя каза: "Мамо, това са шестима..." и не довърши. Това ме навежда на мисълта, че може да се предположи, че детето ми е било поставено под риск". "Моето момиченце е оставено на 8-я етаж. Той е необезопасен панелен апартамент. В последствие разбрах, че тя е била сама, била е без телефон, била е заключена. Аз не знам в апартамента какво има в момента, има ли оръжие, това са спекулаци", каза още тя.

Позицията ѝ е във връзка със случая, при който деветгодишната им дъщеря е останала сама в апартамент, докато Дечев е провеждал служебна среща с началника на криминалната полиция в ГДНП Ангел Папалезов в столичен ресторант, за да обсъдят случая „Петрохан“.

По-рано стана ясно, че детето е било оставено заключено за около половин час в жилището на осмия етаж, без телефон и без възможност да се свърже с близък човек, докато Дечев се е срещал с Папалезов.

В писмото си до медиите майката заявява, че се обръща преди всичко като родител, притеснен за безопасността на детето си, и настоява компетентните институции да извършат проверка по подадения от нея сигнал.

Тя се обърна към медиите с думите:

Уважаеми представители на медиите,



Обръщам се към вас преди всичко като майка, чиято единствена грижа е безопасността и спокойствието на детето ми.



Най-трудното за един родител е да види как детето му се превръща в част от спор, който никога не е избирало. На 25.02.2026 г., по време на публично изслушване в Народното събрание, бащата на дъщеря ми – Емил Дечев – посочи грижата за детето като причина да проведе среща в неработен ден. В същото време аз вярвах, че детето ми е с баща си и е под неговия надзор. По-късно разбрах от медиите, че в този период то е било оставено само за определено време в апартамент на осмия етаж, без телефон и без възможност да се свърже с близък човек. Детето е имало и достъп до документи, касаещи нашумял криминален случай с шест починали лица. За една майка подобна информация предизвиква единствено тревога.



До компетентните институции е подаден сигнал с искане за проверка и оценка на риска за детето. До момента обаче не съм получила реакция, която да отговаря на сериозността на изложените факти. Когато става дума за дете, институционалната тишина е особено тревожна.

В продължение на години съм се стремяла да пазя детето си далеч от родителските конфликти и съм подкрепяла връзката му с баща му. Но когато едно дете се използва за оправдание в публичен дебат, а сигнал за риск остава без адекватен отговор, мълчанието вече не е решение.



Не търся привилегии и не търся „медийна присъда“. Искам единствено това, което всяко дете заслужава – проверка по правила, защита от вторично увреждане и институции, които поставят неговия интерес над всичко останало.



Мария Златарева - Маринова

