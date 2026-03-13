"ДПС-Ново начало" натисна спирачката на скъпите горива

По искане на "ДПС-Ново начало" служебният кабинет беше задължен да предприеме мерки в рамките на една седмица за най-уязвимите групи заради ръста на цените на горивата.

Целта на инициативата е да се подпомогнат сектори като лечебните заведения, училищата, детските градини и градския транспорт, които са най-засегнати от увеличените разходи за енергийни ресурси.

Освен това "ДПС-Ново начало" предлага създаването на Фонд за енергийно подпомагане на домакинствата, финансиран чрез промяна в ДДС, за да се облекчи финансовото бреме на гражданите.

Проектът на решение, внесен от Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало" и група народни представители, предвижда възлагане на Министерски съвет задължението да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Предвижда се създаването на Фонд „Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата" към Министерството на финансите, който да администрира средствата в подкрепа на бизнеса и гражданите. Цонев уточни, че фондът е като бюджетен инструмент, а не като отделна структура.

Според проекта на решение се предвижда средствата във фонда да се формират от допълнителните приходи в държавния бюджет от ДДС, реализирани вследствие на повишаването на цените на суровия петрол сорт Брент и втечнения природен газ.

За база при определяне на допълнителните приходи се определят на базата на средните цени за краен потребител на моторните горива и на втечнения природен газ LNG на вътрешния пазар за месеца предхождащ началото на военните действия съпоставени с текущите средни цени за съответния период.

Предвижда се Министерският съвет да определя реда и условията за управление на Фонда. Според текста в рамките на своите правомощия правителството може да финансира фонда чрез Българската банка за развитие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com