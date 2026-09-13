Край на валутния борд в отчетите. БНБ мина изцяло на модела на еврозоната
Новият баланс показва по-дълбока интеграция и по-голяма отговорност
Следете всички новини, анализи и коментари за Влизане В Еврозоната. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новият баланс показва по-дълбока интеграция и по-голяма отговорност
В София делът на сделките в брой расте от около 30% към 45%, инвестиционните покупки се качват до 25%, а новото строителство стига около една трета
Централните банки там ще обменят левове в евро от 1 януари до 2 март 2026 г.
Как ще се закръгляват заплатите, пенсиите и средствата в пенсионните фондове
2026 г. идва без поевтиняване и с нов скок
Еврото носи повече прозрачност, но и риск от временни поскъпвания на автомобилния пазар
Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората
Трудовият пазар, инфлацията и промишлеността се равняват по новата реалност за влизане в еврозоната
София. България ще влезе в еврозоната след като завърши реформите, рестартира икономическия ръст и подобри конкурентоспособността си. Това става ясно...