7 дни до еврото! От 1 януари 2026 г. всички доходи се променят

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. всички доходи в България ще бъдат изплащани в новата валута. Това обхваща трудовите възнаграждения, пенсиите и различните социални и парични плащания. Законът за въвеждане на еврото определя точни правила за превалутиране и закръгляване, които целят да не се допуска ощетяване на гражданите при преминаването от лев към евро.

Заплати, пенсии и помощи преминават в евро

От 1 януари 2026 г. всички заплати, обезщетения, социални и парични помощи, както и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване ще се изплащат в евро. Преизчисляването ще се извършва по официалния фиксиран курс лев-евро, определен със закона.

След превалутирането сумите ще се закръгляват до най-близкия евроцент. Когато третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак се закръгля нагоре с една единица.

Как ще се преизчисляват заплатите по трудови договори

Трудовите възнаграждения, които са вписани в трудовите договори в левове, ще бъдат автоматично превалутирани в евро, като правилата са в полза на работника или служителя. Закръгляването отново се извършва до най-близкия евроцент, като при нужда сумата се увеличава, така че стойността в евро да не бъде по-ниска от досегашната сума в левове.

Пример за това е брутна заплата от 2000 лева, която след превалутиране ще възлиза на 1022,59 евро.

Как ще се изплащат социалните и паричните обезщетения

Всички социални помощи и парични обезщетения ще се изплащат в евро от датата на въвеждане на новата валута. За тях ще се прилагат същите правила за превалутиране и закръгляване, както при заплатите и пенсиите, с гаранция, че преминаването към еврото няма да доведе до намаляване на получаваните суми.

Автоматично превалутиране на средствата в пенсионните фондове

Средствата по индивидуалните партиди в допълнителните пенсионни фондове също ще бъдат автоматично превалутирани в евро. Пенсионноосигурителните дружества са задължени да актуализират информацията по партидите на своите клиенти, като прилагат официалните правила за превалутиране и закръгляване.

Двойно обозначаване на средствата в пенсионните партиди

По време на периода на двойно обозначаване пенсионноосигурителните дружества ще показват наличностите по партидите едновременно в левове и в евро. Това ще важи както за индивидуалните осигурителни партиди в допълнителните пенсионни фондове, така и за аналитичните сметки на лицата, които получават разсрочени плащания.

Информацията ще се предоставя безплатно и ще отразява състоянието на средствата към края на календарната година, предхождаща въвеждането на еврото.

