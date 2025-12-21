Какви ще са цените на колите у нас след влизането в еврозоната?

Предстоящото присъединяване на България към еврозоната поставя редица въпроси за отражението върху автомобилния пазар, включително върху цените на новите и употребяваните автомобили. Смяната на валутата се очаква да доведе до промени в ценообразуването, търговските практики и потребителските нагласи. Основният ефект ще бъде по-голяма прозрачност на цените и по-лесно сравнение с офертите в останалите държави от еврозоната, което може да улесни вноса на автомобили и да ограничи разликите между отделните пазари. В същото време експертите не изключват временни повишения на цените, свързани със закръгляване и адаптация към новата валута, съобщава БНТ.

Употребяваните коли и ролята на доходите

България остава силно зависима от пазара на употребявани автомобили и именно този сегмент може да бъде чувствителен към промените, свързани с еврото. По-ниските разходи за внос, по-доброто ценово сравнение и по-високата конкуренция между търговците могат да подобрят достъпа до употребявани автомобили и да окажат натиск върху цените. Въпреки това решаващ фактор за реалното търсене продължава да бъде покупателната способност на домакинствата, която ще определя доколко потребителите могат да се възползват от по-благоприятните условия на пазара.

Рекордна година за новите автомобили

През октомври 2025 г. България отчита рекорден ръст на продажбите на нови автомобили. Регистрациите значително надхвърлят резултатите от същия месец на предходната година, което е ясен сигнал за възстановяване на потребителския интерес и положителна динамика на пазара. Това се случва на фона на спадове в автомобилния сектор в някои други европейски държави, което допълнително откроява българския пазар като изключение в региона.

Електрификацията променя структурата на търсенето

Най-силен е ръстът при електрическите и хибридните автомобили. Продажбите на изцяло електрически коли нарастват с около 84%, а при хибридните увеличението надхвърля 200%, което нарежда България сред страните в ЕС с най-бърз растеж в този сегмент. При автомобилите с традиционни двигатели се наблюдават по-умерени промени – бензиновите модели отбелязват лек ръст, докато търсенето на дизелови автомобили намалява, в синхрон с общоевропейската тенденция към по-чисти технологии.

Какво показват данните за 2025 г.

За първите десет месеца на 2025 г. общият ръст на регистрациите на нови автомобили надхвърля 13%. Ускореното навлизане на електрически и хибридни модели може да доведе до по-голямо предлагане и потенциален ценови натиск в този сегмент в средносрочен план. Общата картина показва възстановяване и ускоряване на автомобилния пазар в България, като ефектите от въвеждането на еврото тепърва ще се проявяват в поведението на търговците и купувачите.

