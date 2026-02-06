Илияна Йотова до Джей Ди Ванс. Държавните глави в Милано (СНИМКИ)

Президентът Илияна Йотова зае ключово място редом до вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и президента на МОК Кърсти Ковънтри на официалната снимка на държавните глави в Милано. Тя позира рамо до рамо с двамата и други държавни глави в рамките на официалния протокол преди откриването на Зимните олимпийски игри.

Йотова беше гост на официалния прием, домакинстван от МОК, за държавни глави и ръководства на национални олимпийски комитети, съобщиха от "Дондуков" 2. Първата жена президент на България разговаря с първата жена президент на МОК Кърсти Ковънтри.

Държавният глава бе на една маса с президента на ФИФА Джани Инфантино и с легендарния баскетболист от НБА и Испания По Гасол, който е член на Комисията на атлетите към МОК.

В рамките на официалната вечеря са били обсъдени откриващите се тази вечер XXV Зимни олимпийски игри, лидерството на новия президент и Изпълнителното бюро, както и новите предизвикателства пред МОК.

"Българските участници на Зимната олимпиада са големи професионалисти, които работят много над себе си и трябва да са горди със своите постижения. През следващите дни цяла България ще ги гледа, ще се вълнува заедно с тях и ще ги подкрепя. Медалите, които ще извоюват, са безценни за нас.", каза Илияна Йотова.

