Томислав Дончев с ключова роля в "Лукойл"

Вицепремиерът Томислав Дончев ще има ключова роля в "Лукойл", ако се пристъпи към продажба на компанията.

"Ако започне продажба на активите на "Лукойл" само на територията на България, сме създали скринингов механизъм, който се оглавява от вицепремиера Томислав Дончев, в който имам и аз представител чрез заместник-министър, който съм посочил, за да може да бъде разгледан детайлно този собственик дали е достатъчно стабилен и предвидим, за да можем да гарантираме националната сигурност", заяви пред БНР министърът на енергетиката Жечо Станков и добави:

"Чрез ДАНС и чрез този скринигов комитет държавата може да си гарантира 100% скрининг и да е последната инстанция, която да се произнесе дали е съгласна, или - не с такава сделка, като целта е да се гарантира сигурността на доставките в страната".

Ако компанията-майка "Лукойл" продаде активите си в Европа в периода на получената от нас дерогация, то санкциите на всички компании ще отпаднат и в тази хипотеза на държавата няма да ѝ се наложи да прави нищо, но ако такива сделки не се случат по веригата, естествен принцип е да поискаме удължаване на дерогацията с условието, че особеният управител ще гарантира, че не се насочват финансови средства към Русия, обясни той.

