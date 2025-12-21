Хората пазаруват като за последно! Търговците потъркват ръце

Дни преди Коледа хората пазаруват като за последно.

Магазините и моловете са препълнени преди празниците.

"Хората са полудели по пазаруването - около Новата година сега, около влизането в еврозоната", предаде БНТ.

"Нормално е да се пазарува преди празници. Сега предполагам, че хората предвид смяната на парите се запасяват, докато минат първите месеци".

"Пътуват, някои отиват за 3 седмици на почивка, на вили".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com