Неделно политическо шоу: Кифлички, кукувици и желани яхти  

Партиите устроиха последното неделно шоу преди празниците и оставиха без дъх, но и без нерви всички, които решиха да следят политическите лакърдии.

Тома Биков от ГЕРБ смрази електората им с предупреждението, че срещу Бойко Борисов има заплаха за живота, не само от Сретан Йосич. После обаче ги успокои, че лидерът ще се оттегли само на кукуво лято.

Румен Петков пък разведри ауторията на БСП като остави без думи, иначе гласовитата, Лора Крумова. Обяви, че да се разпадне левицата е все едно някой да си купи електрически автомобил от Ловеч.

Накрая се появи и един наострен ястреб на промяната - Иван Дерменджиев, който пък хвърли поредната бомба, че АПИ си купило яхта, с която шефовете се возят в Дубай. Това обаче не успя да стане повод за нов протест, защото пътната агенция веднага излезе със злостен коментар, че всяка лъжа си носи последствията, особено когато е изречена от човек, който може да е мераклия за луксозни пътувания, но има претенции да е информиран.

И тъй като София се пука по шефовете, но не на площадите, а в магазините и моловете, шегаджиите срещу протеста налазиха мрежата. Един от тях започна даже да се кахъри, че кифличките за протестиращите около генерал Атанасов няма кой да ги купи.

Време е политиците да се отдадат на почивка и да оставят хората спокойно да празнуват. Още повече, че за шоуто и занапред ще се грижи Цънцарова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com