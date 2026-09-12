Неделно политическо шоу: Кифлички, кукувици и желани яхти
Време е политиците да остават на мира хората да празнуват
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Време е политиците да остават на мира хората да празнуват
Печелившите са ясни, губи бюджетът, в който храната за социално слабите хора струва в пъти повече
Какво се очаква от шефовете на клуба
Той говори и за бежанската вълна
Той каза, че истината ще бъде представена на обществеността
Нямам влияние от никого, твърди бате Гошо
Футболът ни от доста време се намира в незавидно състояние, категоричен спортният министър
ЦСКА-София и "Левски" с по трима в първия тим
Никой не ми налага играчи, категоричен е националният селекционер
Александър Димитров с големи шансове да го смени
Нито един от финландците не зададе въпрос на националния селекционер
Пандахме за сефте и от Финландия
Настроението в отбора е добро, твърди националния селекционер
Велковски и Йомов са нови, Боби Цонев се завръща
Селекционерът на национарите иска добър мач с Уелс
Приемаме Ирландия на 3 септември в София
Коронавирусът не е за подценяване, заяви Георги Дерменджиев
До 7 дни новия притежател на акциите трябва да се запише в книгата на акционерите, коментира специалистът
Сумата трябва да е седем цифрена, твърди адвокат Дерменджиев
Дерменджиев ще взима с 30% по-малко