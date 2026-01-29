На първо четене! Решиха за избирателните секции извън ЕС

До 20 ще бъдат избирателните секции в държави извън Европейския съюз, извън тези в дипломатическите мисии и посолствата. Това реши парламентарното мнозинство след гласуване в пленарната зала.

Предложението на „Възраждане“ за ограничаване на броя на секциите зад граница първоначално беше подкрепено от 119 народни представители, 79 гласуваха „против“, а 13 се въздържаха. Последвалият апел на Явор Божанков към депутатите от „Възраждане“ да преразгледат позицията си не доведе до съществена промяна. При повторното гласуване „за“ отново бяха 119 депутати – 59 от ГЕРБ, 33 от „Възраждане“, 11 от БСП и 16 от ИТН. Против се обявиха 81 народни представители от ПП–ДБ, ДПС–НН, АПС, „Величие“, както и по двама от БСП и независими, а 12 се въздържаха – от МЕЧ и двама от БСП.

Парламентът отхвърли и предложението на ПП-ДБ за промяна в Изборния кодекс да се върне машинният протокол.

