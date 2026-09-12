1654 секции отвориха в София за изборите днес
Три района, над 1,2 млн. избиратели и масово машинно гласуване бележат вота в столицата
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Три района, над 1,2 млн. избиратели и масово машинно гласуване бележат вота в столицата
Парламентът отхвърли и предложението на ПП-ДБ за промяна в Изборния кодекс да се върне машинният протокол
До 18 юни ЦИК решава за броя на избирателните секции
В UK 130 секции, като само в Лондон ще са 48, в Турция - 110
В училищата в цялата страна започна подготовката на избирателните секции
Най-много са местата за гласуване в провинция Баден-Вюртемберг
Села с над 350 жители ще си избират пряко кмет Таван до 35 секции в чужбина, 60 заявления, за да могат да бъдат разкривани извън дипломатически предс...
Без проблеми започна изборния ден в цялата Добричка област. От дирекцията на МВР съобщиха, че през изминалата нощ няма регистрирани престъпления и инц...
В изборния ден във Варна отвориха всички 397 секции, между които една подвижна в кметство Тополи, две в следствието и в затвора. От ОИК припомниха отн...
Големи опашки от избиратели са се образували рано тази сутрин пред избирателните секции в Обзор, съобщи bTV. Около 400 души очакват да дадат гласа си...
Нормално и навреме започна изборният ден в цялата страна, съобщи говорителят на ЦИК. „Към момента в цялата страна са отворени избирателните секции и...
"Изборният ден започна в 6.00 часа. Няма регистрирани сериозни нарушения на обществения ред преди началото на изборите". Това съобщиха от пресцентъра...
Край на изборния ден в Гърция. Точно в 19 часа избирателните секции в съседката приключват работа. Необходимата избирателна активност от 40%, която е...
София. До събота, 20-ти септември, избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в изб...
София. Общо 388 служители ще бъдат командировани зад граница за предварителните парламендтарни избори, като 162 от тях са кадри на МВнР. Останалите са...
София. Секциите в чужбина ще бъдат 427, определи Централната избирателна комисия (ЦИК). И уточни, че те ще са разпределени в 59 държави, става ясно от...
Благоевград. Съставът на секционните избирателни секции в община Сандански ще бъде уточнен на заключителна среща в сряда. Събирания се проведоха вчера...
Сънародниците ни в чужбина имат право да гласуват на евроизборите днес. 25 избирателни секции са отворени във Великобритания, само 13 са в Лондон. В 5...
В първия час от гласуването избирателите са били повече, в сравнение с миналата неделя
Велико Търново. 418 копирни машини получиха всички общини във великотърновска област във връзка с предсрочните избори на 12 май. Мултифункционалните у...