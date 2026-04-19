1654 секции отвориха в София за изборите днес

Общо 1654 избирателни секции са разкрити в трите многомандатни района на София за предсрочните парламентарни избори днес.

В 23-ти МИР, обхващащ районите Красно село, Изгрев, Лозенец, Триадица, Младост и Витоша, гражданите могат да гласуват в 636 секции, включително шест подвижни и 23 служебни, като почти навсякъде е осигурен машинен вот. Избирателите там са 431 630 и ще разпределят 19 депутатски мандата.

В 24-ти МИР, който включва районите Възраждане, Искър, Кремиковци, Оборище, Подуяне, Сердика, Слатина и Средец, секциите са 502, от които седем служебни и четири подвижни, като във всички е осигурено гласуване с машина. Броят на избирателите достига 435 063, а мандатите са 13.

В 25-и МИР, включващ Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър и Овча Купел, гласуването се провежда в 516 секции. В 497 от тях има възможност за машинно гласуване, а останалите са без такава опция. Служебните секции са 12, а подвижните - четири. Избирателите са 353 825 и ще определят разпределението на 14 мандата.

Общата картина в столицата показва силно присъствие на машинното гласуване и висока концентрация на избиратели, което прави София ключов фактор за крайния резултат от изборите. Очаква се активността в трите района да бъде определяща за баланса на силите в следващото Народно събрание.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com