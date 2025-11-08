Пеевски честити професионалния празник на полицията

На Архангеловден своя професионален празник отбелязва българската полиция - служителите на реда, на които всички доверяват сигурността, спокойствието и реда за всеки град, село, за всеки дом. Тези, които са призвани да пазят границите на България и Европа. Това припомня в свое послание лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Поздравявам всички български полицаи за всеотдайността, с която изпълняват своя дълг към държавата и обществото, за които сигурността на хората не е просто работа, а мисия!", казва той.

За да имат българските полицаи сигурността да изпълняват с професионализъм и отдаденост задълженията си, отговорност на политиците е да гарантираме развитието и модернизацията на структурите, условията на труд, сигурността на служителите на реда и техните семейства - за което винаги трябва да разчитат, декларира лидерът на ДПС.

