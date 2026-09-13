Пеевски честити професионалния празник на полицията
Отговорност на политиците е да гарантираме развитието и модернизацията на структурите, условията на труд, сигурността на служителите на реда и техните...
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Отговорност на политиците е да гарантираме развитието и модернизацията на структурите, условията на труд, сигурността на служителите на реда и техните...
Поздрави и всички именици за празника им
Протестът бе под надслов "За достойни условия и заплащане на нощния труд“
София. 4 януари е професионален празник на служителите на ДАНС, съобщи Нова ТВ. Държавната Агенция „Национална сигурност" започна работа в началото на...
Стара Загора. Необичайно – с мащабна благотворителна кампания, ще отбележат тази година своя професионален празник – Денят на миньора, в най-голямото...
София. На 7 април отбелязваме Световния ден на здравето и Деня на здравния работник. Днес е професионалният празник на всички лекари, зъболекари, сест...
София. На 8 ноември полицейските служители отбелязват своя професионален празник. Главният секретар на МВР главен комисар Светлозар Лазаров ще присъс...