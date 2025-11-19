Политика

По примера на Пеевски, и кметовете от ДПС даряват заплата за коледните добавки за пенсионерите

Вчера и депутатите от ДПС-ново начало се присъединиха към жеста

19 ное 25 | 7:33
1220
Иван Ангелов

Кметовете от ДПС също да дарят 12-тата си заплата, за да бъдат изплатени коледните добавки на българските пенсионери. Затова призова ръководството на сдружението на общините “Толерантност”, съобщават от пресцентъра на ДПС.

Те се присъединиха към инициативата на лидера на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски за гарантиране на коледните добавки за българските пенсионери от страна на правителството.

Освен това, като свой личен акт на съпричастност, всички депутати от ПГ на ДПС-Ново начало даряват своята декемврийска заплата за коледните добавки на пенсионерите.

Автор Иван Ангелов

Коментирай
1 Коментара
Дони
преди 2 дни

Господа депутати от ГЕРБ,СДС,Възраждане и другите защо се свивате,а не последвате примера на Делян Пеевски и сие? При тези зплати,които имате нищо няма да ви струва да ги дарите в полза на народа.

