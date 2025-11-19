По примера на Пеевски, и кметовете от ДПС даряват заплата за коледните добавки за пенсионерите

Кметовете от ДПС също да дарят 12-тата си заплата, за да бъдат изплатени коледните добавки на българските пенсионери. Затова призова ръководството на сдружението на общините “Толерантност”, съобщават от пресцентъра на ДПС.

Те се присъединиха към инициативата на лидера на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски за гарантиране на коледните добавки за българските пенсионери от страна на правителството.

Освен това, като свой личен акт на съпричастност, всички депутати от ПГ на ДПС-Ново начало даряват своята декемврийска заплата за коледните добавки на пенсионерите.

