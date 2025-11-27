Срам! Депутати, държани като заложници в Народното събрание

"Срам!" Така Йордан Цонев от ДПС-Ново начало определи пред медиите тази сутрин случилото се снощи, когато недоволни граждани блокираха излизането на народните представители от парламента.

Коментарът му дойде при навлизането му в Народното събрание преди началото на редовното пленарно заседание.

Цонев заяви, че протестът срещу Бюджет 2026 е преминал границата на нормалния обществен натиск.

Депутатът разкри и колко дълго са останали блокирани в сградата. "Не съм ги смятал, ама 16-17 часа," посочи той.

