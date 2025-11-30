Зафиров проведе ключова среща с премиера на Малта

Вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и коалиция „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров проведе среща с премиера на Малта Робърт Абела и заместник министър-председателя на страната Иън Борг.

Разговорът беше фокусиран върху развитието на двустранното сътрудничество в областите туризъм, енергетика и политика на икономическо и социално сближаване.

По време на срещата беше поставен акцент върху българската общност в Малта, която наброява около 10 000 души. Вицепремиерът Зафиров изрази благодарност за възможностите за развитие, които малтийската държава предоставя на българските граждани.

Обсъдени бяха и стъпки за задълбочаване на дипломатическите отношения между двете страни, включително инициативи за откриване на българско посолство в Малта и малтийско дипломатическо представителство в София. Договорено беше също да се създаде връзка между министрите социалисти в българското и малтийското правителство за засилване на сътрудничеството и работа в обща посока.

По-рано през деня Атанас Зафиров проведе работни срещи с делегации от Австрия, Молдова, Индия, Непал и Казахстан.

Вчера той разговаря и с премиера на Испания Педро Санчес, както и с министър-председателя на Косово Албин Курти.

В срещите участва и международният секретар на БСП Цветелина Пенкова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com