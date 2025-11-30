Делян Добрев закова Асен Василев: Защо крещеше? Да се радва в дискотека ли?

Делян Добрев коментира случилото се по време на Бюджетната комисия в НС.

Това, което се случи на Бюджетна комисия е, че г-н Василев дойде в неадекватно състояние. Той беше или под въздействието на субстанции или под липсата на такива. Ние с него се съдим от много време. Едно дело спечелих аз, едно той.

Това заяви в ефира на Нова тв депутатът от ГЕРБ и председателят на Бюджетната комисия в НС Делян Добрев.

"Нормално ли е час и половина да крещиш по микрофона едно и също нещо. Не виждам какви са претенциите на Асен Василев и ПП", каза Добрев.

"Колегите си изпуснаха нервите от това, че час и половина се крещя на микрофона едно и също нещо", добави отново той.

"Крещяха, за да вдигнат градуса на напрежение и да има повече хора на протеста. Търпях поведението на Василев. Имаше квестори, имаше служители на НСО, които аз не съм канил, те сами видяха, че се вдига напрежението. Това беше неадекватно поведение. Ако целта беше да има повече хора на протеста или да му се порадват в дискотеката, то мога да кажа, че не се прави така политика в България", заяви депутатът от ГЕРБ.

Заседанието продължи 6 часа. Асен Василев, Сабрутев и всички останали говориха много пъти на микрофона. Всеки път думата им беше давана. Те нямаха аргументи по бюджета, а само неадекватни изблици", категоричен бе той.

"Не съм идвал дълго във вашето студио и не съм участвал дълго време никъде. Не е мое право да критикувам бюджета, защото съм част от правителството. Не харесвам последните 8 бюджета, не само този. От 2021 година досега няма нито един бюджет, който да отговаря на целите и политиките на ГЕРБ. Винаги са били коалиционни. Данъчната система на държавата не издържа и, за да се вместим във въпросните 3% трябва да вдигаме или данъци или осигуровки", обясни Добрев.

"Бюджетът е грешка и не го казвам само сега. За съжаление се стигна до този вариант на бюджет, защото ГЕРБ има едва половината от необходимите депутати и така не може да мине този бюджет. Имаме две леви партии, които искат да се вдигат заплати. Говоря за БСП и за ДПС - Ново начало. Без тях няма мнозинство, няма бюджет", призна още Добрев.

"Един бюджет може да бъде приет и с плаващо мнозинство, ще видим какво ще се случи. Повтаря се, че Борисов е обещал да изтегли бюджета, но не го бил направил. Ако той се изтегли от НС и после се входира отново, то това значи да останем без бюджет до януари. Има парламентарна процедура, според която, ние в следващите две седмици можем да ремонтираме основно този бюджет", обясни депутатът.

"Нека видим какъв ще е последният вариант на бюджета, имаме много добър диалог с работодатели и синдикати. Набелязани са мерки. Работодателите и синдикатите омекнаха по отношение на своите искания и започнаха да търсят пресечни точки. Утре ще видим дали и хората ще омекнат с протеста. Съжалявам, че хората са манипулирани и протестират без ясна цел. Кой искат да дойде на власт", запита Добрев.

"Мирчев като си изчерпи аргументите и започва да обижда. Обиди няколко пъти Борисов, а е редно да има уважение към него най-малко заради възрастта му. Ако не е ГЕРБ кой ще управлява. ПП-ДБ? Добре, те са 40 човека. Трябват още 80. Могат да са "Възраждане", Черепа и т.н. Защо не дадат отговор на тези млади хора с кого ще управляват. Те им казват "протестирайте, после ще видим какво ще правим", каза той.

По думите му ГЕРБ е направил много компромиси. "Тази коалиция ни изхабява скоростно. Това не е нашият бюджет, той не е на ГЕРБ. За него сме събрали мнозинство. Не знам дали ГЕРБ ще може да се възстанови от всичко това. Малко или много, защото не можем да водим нашата политика и се налага да приемаме леви бюджети, ще разочароваме хората", изрази мнението си депутатът.

"При нови избори най-вероятно ПП-ДБ и ДПС - Ново начало ще имат еднакъв брой депутати. Колко ще има ГЕРБ не се знае. ГЕРБ е най-големият губещ в тази ситуация", пресметна Добрев и добави, че ГЕРБ се е самопожертвал заради еврозоната.

По думите му, ако сега падне правителството, бюджет няма да има до президентските избори и тогава държавата ще върви на зле.

Според него Борисов е много чувствителен на тема настроението в обществото. "Ние няколко пъти сме подавали оставка. Ако Борисов подаде оставка, няма да имаме бюджет, а ще имаме такъв някъде следващата година, не се знае кога. С какво мнозинство? Кое ще е?", запита Добрев.

