Желязков с последно новини за ситуацията в Благоевград

В Благоевградско положението след дъждовете е овладяно, вече няма проблем. Кметовете, които не са на Академията, са по места. Наш ангажимент е да осъществяваме гаранцията към нашата южна съседка, да не допуснем и там приливен момент. Това заяви премиерът Росен Желязков, който взе участие в Националната младежка академия на ГЕРБ, която се провежда в Разлог.

"Тази година природата ни показа всички свои стихии, този въпрос е решен", посочи Желязков.

Той уточни, че в създадения от МС Борд по водите ще бъде създадена нарочна група, която ще работи за почистването на речните корита.

Кабинетът функционира много добре като единен орган, независимо от сложната конфигурация в него, увери още Желязков по време на форума. "Ако има обяснения в момента защо има социални напрежения, без да има формален повод или реален повод, това е така, защото се натрупаха през последните години. В момента сме в ситуацията на един много интересен феномен - правителството изглеждаше някак си по-стабилно тогава, когато всъщност беше нестабилно, а сега се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен", добави той.

По отношение на Бюджет 2026, Желязков посочи: Показахме необходимата реакция и съобразяване. Трябва да проведем този дебат, за който нямахме време преди. Ние бяхме притиснати от времето за внасянето на проект за бюджет.

