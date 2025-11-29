Цветанка Андреева посочи за голям залог през следващата година

Големият залог в настоящата ситуация не е самият бюджет, а бъдещето на България през следващата година – година и половина. Това подчерта политологът Цветанка Андреева в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. По думите ѝ протестите ще се радикализират и ще станем свидетели на все повече акции, подобни на блокадата на центъра на София в петък, които целят да „истерилизират“ обществото.

Андреева посочи, че ударите срещу правителството ще продължат, независимо от качеството на бюджета. „Протести щеше да има дори и той да беше перфектен“, смята тя. Според нея ситуацията е следствие от проваления диалог в т.нар. тристранка, въпреки че пет години след кризата има стремеж към повече дисциплина и сега предстои нов кръг преговори. В този процес най-важното е държавата наистина да чуе обществото.

Политологът подчерта още, че бюджетът не може да бъде самоцел за нито една власт, а Борисов вече има политическа легитимност да преговаря отново – както по самия бюджет, така и по социалните разходи с БСП.

Според Андреева сегашните протести имат по-скоро социален, левичарски характер, като това съответства на тенденции сред младите хора по света. Въпреки това тя предупреди, че политиците не бива да експлоатират тези настроения. „Цялата истерия беше насочена към превръщане на протеста в тълпа“, коментира тя. В по-ранни акции, в които са участвали различни групи – включително и хора с позиции срещу еврото – масовите прояви са довеждали до сериозни затруднения за града, като квартали са блокирани с часове.





