От генерал до шофьор! Радев влиза в нова роля

Президентът Румен Радев отново намери повод да влезе в сблъсък с властта – този път заради... служебните автомобили.

В писмо до началника на Националната служба за охрана държавният глава обяви, че ще се откаже от колата си на НСО и ще пътува с личен автомобил, в знак на „солидарност“ с администрацията на президентството.

Решението му идва след изменения в Закона за НСО, приети от парламента, с които се премахва транспортното обслужване на президентската администрация.

Политика на колела и демонстративен патос

В писмото си до генерал-майор Емил Тонев президентът обяснява, че от 20 октомври 2025 г. ще се придвижва с личния си автомобил, докато служителите му са принудени да използват своите коли за служебни нужди. Зад уж благородния жест обаче прозират старите навици на Радев да превръща всеки административен въпрос в политически сблъсък. Вместо да търси институционално решение, държавният глава избра да позира като герой на справедливостта, противопоставяйки се на „овластените политици“, които, по думите му, „разграждат държавата“.

С тази риторика Радев отново смесва ролята на обединител на нацията с тази на опозиционер в битка със „злите сили“ на парламента. Президентът, който често говори за морал и почтеност, очевидно няма намерение да стои над политиката – напротив, използва всеки законодателен акт като възможност да изкара себе си жертва на „властта“.

От държавност към демонстрация

Вместо да предложи диалог или алтернатива за решението, Радев избра символичен протест с висок емоционален заряд. „Като командир никога не съм изоставял своите подчинени“, напомни той в писмото си – израз, който звучи повече като реплика от казармено минало, отколкото като позиция на държавен глава. По-нататък президентът обявява, че „гражданите трябва да изградят държавата наново“ – фраза, която звучи повече като предизборен лозунг, отколкото като институционално послание.

Вместо да стои над сблъсъците, президентът се гмурка в тях с пълна сила. Така, вместо обединител, Румен Радев все повече се превръща в политически играч, който използва властта не за единение, а за демонстрация. А ако наистина тръгне да пътува с личната си кола, може би е редно първо да се увери, че пътят към „моралното възраждане“ не минава през паркинга на президентството.

