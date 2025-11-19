Парламентът поряза поредния опит на Радев да бави еврото

Предложението на президента Румен Радев за национален референдум относно приемането на еврото отново не стигна до пленарната зала. Въпреки решението на Конституционния съд, което върна темата за обсъждане, депутатите ясно показаха, че не смятат да позволят президентът да превръща въпроса за еврозоната в свое политическо оръжие.

Опитът на „Възраждане“ и секундарният спор

Депутатът Петър Петров от „Възраждане“ внесе предложението референдумът да бъде включен като първа точка в дневния ред. Само че – твърде късно. Документът е регистриран в деловодството 34 секунди след крайния срок.

Зам.-председателят на парламента Костадин Ангелов от ГЕРБ го определи като „недопустимо“. Петров възрази, че е изпратил имейл навреме и спореше дали това е достатъчно. Но Ангелов беше категоричен: програмата вече е гласувана и в нея няма място за референдума.

Парламентът дава приоритет на бюджетите

Мнозинството отказа да промени дневния ред, като утре първи ще бъдат разгледани „малките бюджети“ – на ДОО и НЗОК. С това референдумът на Радев остана в периферията. Очевидно икономическите приоритети надделяват над опита да се отварят нови разделителни линии в обществото.

Снощи Костадин Костадинов призова президента да внесе искането отново, но засега депутатите нямат намерение да се поддават на натиск.

Президентът и вечният референдум – опит за ново политическо знаме

Предложението на Радев е старо – от 12 май. Тогава той попита: „Съгласни ли сте България да приеме еврото от 2026 г.?“ Още на следващия ден то беше върнато като противоконституционно от тогавашния председател на НС Наталия Киселова. Конституционният съд по-късно каза, че това е извън правомощията ѝ. И ето – темата отново изплува. Но днес парламентът показа, че няма да позволи на Радев да забавя европейския път на страната или да събира рейтинг на гърба на еврозоната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com