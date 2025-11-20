Пеевски за Радев: Чичо Румен няма юридически екип!

"Чичо Румен няма юридически екип. Много е тежко положението. Да прочете какво е написал Конституционният съд, той не е разбрал, но му е трудно, знаем.“ С тези думи лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски коментира напъните на президента Румен Радев за референдум за еврото.

„Той може да види само една мишена и след това да пада само надолу от януари", каза Пеевски с поглед към предстоящите догодина президентски избори.

Лидерът на ДПС посъветва придворната журналистка на "Евроком" да попита Чичо Румен за кортежите, с които се придвижва.

"Подкрепям напълно Борисов за 120 лв. коледни добавки за пенсионерите. Благодаря на г-н Борисов за подкрепата за Авиоотряда. Парите ще отидат за хеликоптери за гасене. Изключително добро решение. Много съм доволен и от министъра. Браво!", заяви Пеевски.

