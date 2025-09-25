Пеевски категоричен: Държавата има само един премиер!

"Парламентът не работи, защото няма кворум. Има отсъстващи депутати. Няма никакъв проблем, парламентът ще работи." Това заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Държавата може да има само един премиер, един президент и един шеф на парламента", каза той по повод коментара на Бойко Борисов към Найо Тицин, че премиерите на страната не били трима, а петима - той, Пеевски, Слави, Зафиров и Желязков.

"Подкрепям г-н Борисов за Плевен. Премиерът Желязков го няма, но се надявам вицепремиерът, който го замества, заедно с другия вицепремиер Зафиров, да отидат още днес там и да седят на смени, докато не решат кризата", посочи лидерът на ДПС-Ново начало.

