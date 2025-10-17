Харизанов съсипа Радев! В истерия е, използва евтини заигравки

Президентът Румен Радев е в политическа истерия и се опитва да компенсира загубата на влияние с евтини заигравки. Това заяви политическият анализатор Георги Харизанов в ефира на Нова телевизия, коментирайки поведението на държавния глава след решението на парламента да отнеме служебните автомобили на НСО от президентската администрация. Според него президентът продължава да принизява нивото на политическия разговор в опит да остане в дневния ред.

Евтина реторика и изкуствено противопоставяне

„Наративът на Румен Радев е евтина заигравка. Той е в истерия“, категоричен бе Харизанов. По думите му държавният глава се опитва да се намесва в „истинската политика“, без сам да я прави. „Съжалявам само, че той продължава да допринася за принизяването и за свалянето на нивото на политическия разговор“, добави анализаторът.

Харизанов разкритикува последните изявления на Радев, в които президентът обвърза председателя на парламента Наталия Киселова с местни празници и нарече посещенията ѝ „политически несериозни“. „Никой не е обяснявал, че г-жа Киселова е плод и зеленчук. Тази глупост откъде си я измисли?“, попита Харизанов и подчерта, че всяка публична фигура има свободата да решава кои събития да посещава.

Отчаяние зад стените на „Дондуков“ 2

Анализаторът свърза ескалиращия тон на Радев с решението на парламента да прекрати достъпа на президентската администрация до лимузините на НСО – мярка, чиято цел е да се спре разхищението на държавни ресурси. „Очевидно това, че деловодителките и вдигачките на телефони от президентството вече няма да се возят в колите на НСО, е довело до това отчаяние“, коментира Харизанов. Според него това е логично и напълно правилно решение, което изважда администрацията на Радев от привилегированата зона и връща нормалността.

Харизанов анализира и поведението на Бойко Борисов след изборите в Пазарджик, където ДПС-Ново начало постигна убедителна победа, а ГЕРБ останаха шести. По думите му Борисов е реагирал със сила и реализъм: „Той просто припомни кой е силният във властта.“ За разлика от президента, който се опитва да води битки чрез коментари и символи, Борисов според Харизанов действа в реалността - в преговорите, решенията и стабилността на управлението.

