Анализатор: Нова власт изглежда далеч, политическата криза се задълбочава
Той предупреждава за още избори, ниска активност и разпад на доверието в институциите
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Той предупреждава за още избори, ниска активност и разпад на доверието в институциите
Анализатор предупреждава за скрито влияние върху хиляди потребители в социалните мрежи
Политическият анализатор видя отчаяние зад реакциите на президента
Технологиите вече замениха човешкия фактор, инспекцията е излишна
Президентът много иска да излезе на политическата сцена, но не го прави от страх
Да кажа на хората – стойте си на сянка, референдум няма да има, пошежува се той
Повод са протестите срещу ареста на варненския кмет Благомир Коцев
Тези хора не желаят да извършат нищо смислено в българската държава, каза още тя
От ГЕРБ могат да напишат учебник как се управлява в малцинство, каза анализаторът
Борисов упражнява чувството си хумор, когато казва, че е тъжен и опасен, твърди анализаторът
Къде я видяхте тая зависимост на кабинета от него, пита Георги Харизанов
Ако хората на Доган ги вълнува третата редица на властта, става забавно, коментира той
Според него преговорите с БСП-Обединена левица ще бъдат по-трудни
От тази ситуация може да се излезе единствено със слагане на край в колебанията на либералите
Говори Георги Харизанов
САЩ ще се концентрира върху собствените си проблеми, каза още той
Добави, че се надява да няма пряка намеса във вътрешните работи на страната ни
При положителния сценарий той може да изиграе ролята на катализатор
Зад 10-те процента на ДПС-Ново начало е силата на Делян Пеевски
Няма значение какво говори Стив Ханке, има значение ние какво виждаме тук