Анализатори посочиха как Пеевски спря имотния хаос, а Радев блокира държавата

"Много отдавна се говори за тези имоти и когато имаш политическа ситуация, натоварена с напрежение, да вкарваш в обществото тема с толкова много интереси, която събужда асоциации за грабеж и тайни кръгове, или трябва да си си изпекъл нещата до съвършенство или да не го правиш изобщо. Правителството не трябваше да влиза в тази тема сега, затова се даде основание на опозицията и президента да ударят кабинета." Коментара направи пред бТВ журналистката Валерия Велева.

"Действието само по себе си няма проблем, защото Слави трябва да попита каква е стойността на нос Червенка. За да отиде нещо в нечий джоб, трябва да се реализира. Въпросът не е на всяка цена, със зъби и нокти, да се отбранява едната версия. Няма смисъл и нужда да се оставя обществото с идеята, че има някаква схема. В увода вие споменахте стадион "Академик". Той е олицетворение на тежка безобразност. Мен ме е срам, че има стадион "Академик" и стадион "Септември". Викал съм "Господари на Ефира" там. Срам и позор. Ако някой иска да го продаде, защо да съм против? Да го продаде прозрачно и на най-високата цена. Съгласен съм", обясни политическият анализатор Георги Харизанов.

"В този списък слагаш неща, от които държавата трябва да се отърве. Аз смятам, че това е недоглеждане и вид глупост, тежко неизпълнение на това решение. Защо трябваше да се бърза да се вкарва в парламента? Защо се качва списъка и след това се сваля? То се дава прекрасна храна на опонентите на идеята, за да се сметне, че е злонамерена", добави той.

Слави Василев пък изтъкна, че Делян Пеевски се е превърнал в истински двигател на правителството. "Той свети със собствена светлина", добави Василев.

"Той осветли грешката и правителството ще коригира действията си. БСП излезе с по-мека позиция. Когато Пеевски излезе и удари по масата за нещо, това нещо се случва. Ще стане и с промяната на този закон. Как ще гласуват и дали за първи път няма да застане редом до Радев, това е интересно", коментира Велева.

Тя обърна внимание на предложението на Пеевски как държавата може да използва тези имоти отново за свои цели. "Г-н Василев е прав, че трябва да гледаме всичко с оглед на предстоящите президентски избори. ГЕРБ може също да подкрепят ветото на президента", посочи Велева.

Според Харизанов президентът много иска да излезе на политическата сцена, но не го прави от страх.

"Има имоти, които трябва да бъдат оправени. Много неща има, които пустеят и западат и са антиреклама на държавата и същите политици, които управляват. Политическият прочит е препращане на отговорностите на друг адрес", отсече той.

Велева е уверена, че действията на Пеевски не означават конфликт в мнозинството и това не говори за конфликт в коалицията, която се подкрепя.

"Има нещо, което не знам дали ще коментираме. Това е реакцията на премиера по отношение на нарушение на конституционния баланс между институциите, които той нарича "парализиращи" и смятам, че е много опасно. Това предполага бъдещи действия на мнозинството", каза тя.

Журналистката уточни, че Радев е единственият президент на прехода, който обявява война на всички правителства, които не са назначени от него и блокира държавата за всички кадрови имена, които не са негови.

Василев се опита да обясни как алтернативата на правителството ще бъде Радев.

"Ама как президент ще бъде алтернатива на партийна система", сряза го Велева.

"Радев е избран на избори за президент", припомни Харизанов.

"Защо ще е алтернатива на Борисов. Той трябва да работи с него", допълни Велева.

"Имало е моменти, когато президенти за били в конфликт с властта. Плевнелиев и Орешарски - припомням какво се случи. Правителството е конструирано от ГЕРБ и бе избрано от мнозинство. Сега дали ще се гласува "за" правителство и "против" нови избори - това са 180 гласа, не са всичките на Пеевски и ДПС", каза Харизанов.

"Президентът не си изпълнява правомощията. Има кандидатури за главен секретар на МВР и шеф на ДАНС. Защо му стоят на бюрото", попита Велева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com