Анализатори: Кабинет на Радев ще внесе спокойствие и дисциплина
Очаква се стегнат екип, финансова стабилизация и по-широка политическа подкрепа
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Очаква се стегнат екип, финансова стабилизация и по-широка политическа подкрепа
Римейк на протестите отпреди време, но Промяната не успява да излезе извън тесния си кръг. Така журналистката Валерия Велева коментира протеста на ПП-...
Президентът много иска да излезе на политическата сцена, но не го прави от страх
"Промяната" се провали, затъна в корупция
Радев няма никакъв партньор. Той изгори всички мостове, каза журналистът
Автор: ВАЛЕРИЯ ВЕЛЕВА, главен редактор на "Епицентър" В отминалата седмица един лайтмотив минаваше като червена нишка през тв студията – Пеевски...
Цялото поведение на Пеевски го прави лидер
Вече нищо не зависи от Доган, заяви журналистката
ПП-ДБ имат някакъв комплекс от Пеевски. Той обаче не ги забелязва
Неуспелият „земеделец“ Валентин Тончев парламента само го мирише, защото народът му би шута, но не чувства срам да плюе по журналистите
Ще има сладка опозиция, която ще атакува кабинета по всички теми, каза журналистката
През перото ми мина целия преход, записвах политици във възход и падение и все си задавах въпроса - защо отприщихме тази омраза, казва в специално инт...
Тя подчерта, че в момента БСП има двата най-големи поста в държавата – президент и парламент
Това е взрив на тотално разграждане, който предлагат от ПП-ДБ, каза тя по повод идеята за "технически председател" на НС
Това е ключов момент от вътрешната криза в партията, каза журналистката
Доган е напуснал "Росенец" на задната седалка на колата на Рамадан Аталай
Според Валерия Велева "държавата се тресе заради трусовете в ДПС, Доган трябва да го вземе под внимание"
Един негов жест може да отключи процеси с дългосрочен ефект.
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ се разминават също и за министрите на отбраната, енергетиката и здравеопазването
Оставката на Мустафа Карадайъ от председателския пост в партията е била предизвестена