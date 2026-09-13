Всичко за Валерия Велева

Следете всички новини, анализи и коментари за Валерия Велева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Вестник "Стандарт"
Един плъх по Стайнбек

Един плъх по Стайнбек

Неуспелият „земеделец“ Валентин Тончев парламента само го мирише, защото народът му би шута, но не чувства срам да плюе по журналистите

14 януари | 17:48
1 коментара
18814