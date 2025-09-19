Валерия Велева: Радев блокира държавата

Римейк на протестите отпреди време, но Промяната не успява да излезе извън тесния си кръг. Така журналистката Валерия Велева коментира протеста на ПП-ДБ пред НС от четвъртък сутринта.

Политическото говорене в България е на изключително ниско ниво, агресията и омразата, която излъчват политиците, се мултиплицира в цялото ни общество, подчерта тя.

Протестите са форма на демокрация и такива трябва да има, но в момента опозицията не прави това, което трябва да прави. Тя не дава алтернатива. Това, което прави ПП, е проблем, защото те не могат да бъдат алтернатива на това управление. Изборите ще покажат същите данни с по-голям ръст на Ново начало, отсече Велева.

На ПП им трябва да разширят подкрепата, допълни тя.

Велева коментира и поправките в закона на НСО, с които вчера администрацията на президента Радев бе свалена от лимузините на службата.

Защо НСО пази Пеевски или който и да е политик, може да отговори комисията, която дава разрешения. Специално по отношение на закона изобщо не става дума за колите на президента, а за колите на съветниците, които са обслужвани от НСО с коли с буркани. Няма как съветници да са обслужвани така. Трябва както съветниците на премиера, на депутатите. Трябва да попитаме защо Димитър Стоянов, който е секретар, се вози на мерцедес, каза Велева.

Проблемът е много сериозен в това доколко Радев се вписва в конституционните правомощия като фактор, който осигурява балансираща роля в институционалната работа на държавата. Той е единственият държавен глава, който априори се противопоставя на което и да е правителство, което не е излъчено от него. В нашата история не за първи път между президент и изпълнителна власт има колизия, но те не са стигали никога до такива драстични нива, че да се блокира държавата, отбеляза журналистката.

Нека ви кажа, че първите, които поискаха да се отнемат правомощия на президента, са Кирил Петков и Асен Василев, тогава проектът не влезе в зала, припомни тя и отново напомни, че президентът излиза от правомощията си. Той отказва да назначи едно предложение на кабинета, каза още тя по повод отказа на Радев да назначи предложението на МС за шеф на ДАНС.

Пеевски е така легитимен, както и другите в парламента, не може да говорим, че той е нелегитимен, обобщи тя.

